Champions, analisi e statistiche delle avversarie di Juve, Napoli e Atalanta

LA SCHEDA

BARCELLONA

Per il Napoli non è proprio una bella stagione, come conferma il sorteggio degli ottavi di Champions, che gli ha assegnato il Barcellona, uno degli avversari più forti, duri, difficili, della lista delle teste di serie. I catalani, che sono in testa alla Liga assieme al Real Madrid, puntano a riconquistare il trofeo dopo cinque anni. L'ultima volta vi riuscirono battendo in finale la Juve di Allegri (2015). Tre stagioni orsono, ossia nel 2018, i blaugrana furono estromessi dalla Roma ma, nel girone di qualificazione appena concluso, hanno battuto due volte l'Inter. Incroci pericolosi o agevoli, a seconda delle annate, di certo ci sono il sesto Pallone d'Oro e la splendida forma di Leo Messi, la verve realizzativa di Suarez, la freschezza del baby Asu Fati, la novità De Jong, il rilancio di Rakitic, le sicurezze Busquets e Piqué, altre peculiarità tecniche legate al mercato di gennaio e ai recuperi di un paio di giocatori, primo fra tutti Ousmane Dembelé. Del Barcellona si sa tutto e la sua voglia di rimettere le mani sul trofeo, dopo la clamorosa eliminazione nella semifinale della passata stagione a opera del Liverpool (battuto 5-2 al Camp Nou e riscattatosi ad Anfield Road, con un 4-0 da lasciare senza parole), non è una bella notizia per Gattuso e compagni.

o Napoli e Barcellona si affronteranno per la prima volta in una competizione UEFA. o Sono 14 i precedenti per il Napoli contro squadre spagnole in competizioni UEFA: il bilancio è di quattro successi, quattro pareggi e sei sconfitte.

o Con quattro vittorie e due pareggi, il Barcellona è rimasto imbattuto nella fase a gironi di questa Champions League.

o Il Barcellona è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui ha affrontato squadre italiane nella fase ad eliminazione diretta di Champions League: contro la Juventus nel 2016/17 e contro la Roma nel 2017/18.

o Arturo Vidal ha preso parte attiva a sei gol in 10 sfide contro il Napoli in tutte le competizioni: tre reti (tra cui una nell’ultimo incrocio al San Paolo, nel gennaio 2015 con la Juventus) e tre assist.

o Ansu Fati è diventato il più giovane marcatore della storia della Champions League, segnando per il Barcellona contro l'Inter alla 6a giornata all'età di soli 17 anni e 40 giorni.

o Da giocatore, Gennaro Gattuso ha affrontato il Barcellona in sei incontri di Champions League, con un bilancio in perfetto equilibrio: due successi, due pareggi e due sconfitte.

LIONE

Il Lione è attualmente ottavo nella Ligue 1, con 25 punti, gli stessi di Monaco, Angers e Saint-Etienne: è allenato dall'ex romanista Rudi Garcia e ieri ha perso in casa contro quello Stade Rennais che, appena giovedì, le aveva suonate alla Lazio. Da un paio di mesi Garcia ha preso in mano la squadra dopo l'esonero di Silvinho, che aveva raccolto zero vittorie in 7 partite. Il ds Juninho voleva un tecnico forte e lo ha avuto. Il problema del Lione è che, proprio ieri, ha perso uno dei giocatori più forti, Memphis Depay. L'olandese, che con i suoi gol ha trascinato il Lione agli ottavi, non li giocherà e rischia addirittura di perdersi l'Europeo, dopo essersi rotto il legamento crociato del ginocchio. Starà fermo 6 mesi e questo è un altro vantaggio per la Juve. Nella domenica-horror appena trascorsa, il Lione ha perso anche il centrocampista Reine-Adelaide: pure per lui il crociato ha fatto crack.

o Tre vittorie e un pareggio per la Juventus nei quattro precedenti contro il Lione nelle coppe europee. I bianconeri hanno sempre trovato il gol in queste gare.

o Sei vittorie e due pareggi (con cinque clean sheets nel parziale) per la Juventus nelle ultime otto gare in competizioni europee contro squadre francesi (ultima sconfitta contro il Bordeaux nel novembre 2009 in CL).

o Nella moderna Champions League la Juventus ha sempre passato il turno negli scontri ad eliminazione diretta contro squadre francesi: quattro su quattro (una volta contro il Nantes e tre contro il Monaco). o Il Lione ha perso sei delle ultime nove sfide contro squadre italiane nelle coppe europee (due pareggi e una vittoria sulla Roma nel marzo 2017 completano il parziale).

o Lione sempre eliminato nei due precedenti della fase ad eliminazione diretta della moderna Champions contro club italiani: Milan nel 2006 e Roma nel 2007.

o Quattro gol e quattro assist nei 10 precedenti in Champions League di Cristiano Ronaldo contro il Lione. Nell’ultimo incrocio doppietta in un 2-0 nel novembre 2011, in trasferta, con la maglia del Real.

VALENCIA

Il Valencia di Albert Celades non sarà una pura formalità: in ogni senso. Non è certo il peggiore avversario per l'Atalanta, ma nemmeno un rivale particolarmente agevole. Un esempio? Ha eliminato l'Ajax dei miracoli nel girone di qualificazione della Champions League, passando assieme al Chelsea. Gli spagnoli non avranno a disposizione il forte centrale difensivo Gabriel Paulista, fermo per squalifica, nella partita d'andata, ma disporranno di tante altre 'frecce' al proprio arco. Al Mestalla la squadra che ha come simbolo il pipistrello sa farsi rispettare: ne sa qualcosa il Real Madrid di Zidane che ieri sera è stato costretto all'1-1 nel posticipo, rischiando di uscire dal campo sconfitto. Dani Parejo è un giocatore solido e maturo, l'ex interista Kondogbia è sempre un osso duro a centrocampo, Gaya, Coquelin e Garay rappresentano delle certezze. Nella Liga il Valencia è ottavo, ma ha davanti squadra come il Barcellona, il Real Madrid, il Siviglia, l'Atletico Madrid e la sorpresa Real Sociedad, oltre al Getafe. Viaggia a braccetto con l'Athletic Bilbao a 27 punti. Otto squadre, in cima al campionato spagnolo, sono racchiuse in 8 punti.

o Prima sfida assoluta in competizioni europee tra Atalanta e Valencia e tra la Dea e una squadra spagnola.

o Sono tre i precedenti tra squadre italiane e il Valencia nella fase a eliminazione diretta di Champions League, in due di questi gli spagnoli si sono qualificati per il turno successivo (v Lazio e Inter).

o Il Valencia ha perso otto delle 16 sfide di Champions League contro squadre italiane (5V, 3N).

o Il Valencia non ha trovato il gol in nove dei 16 match contro formazioni italiane in Champions League.