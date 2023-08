Torna la Champions League sui canali Mediaset

PLAYOFF D'ANDATA

Martedì 22 agosto su Italia 1 in esclusiva in chiaro Glasgow Rangers-Psv Eindhoven", poi altri quattro match su Mediaset Infinity

Il grande calcio internazionale su Mediaset. Martedì 22 e mercoledì 23 agosto su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity torna la Champions League con le gare d’andata dei playoff. Martedì 22, alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in live streaming su sportmediaset.it, si affrontano gli scozzesi dei Glasgow Rangers e gli olandesi del PSV Eindhoven. Su Mediaset Infinity invece in diretta “Anversa-AEK Atene” e “Rakov-Copenaghen”. Sulla piattaforma streaming inoltre sarà possibile anche gustarsi ‘Diretta Champions’ per non perdersi neanche un gol.

Vedi anche Champions League Champions League, playoff: il Panathinaikos elimina il Marsiglia ai rigori, ok Galatasaray e Psv Mercoledì 23 agosto alle ore 21 in diretta streaming su Mediaset Infinity altri due match, “Braga-Panathinaikos” e “Maccabi Haifa-Young Boys”. Da queste gare cui usciranno le squadre che completeranno il tabellone finale della prossima Champions League 2023-2024, che Mediaset segue mandando in onda 121 partite, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior partita per ogni match day), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, il dettaglio del programma dei playoff:

MARTEDÌ 22 AGOSTO

Rangers-PSV Eindhoven, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 e Sportmediaset.it

Telecronaca: Riccardo trevisani e Massimo Paganin;

Anversa-AEK Atene, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Federico Mastria;

Rakov-Copenaghen, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo;

Su Italia 1, studio condotto da Benedetta Radaelli con Mino Taveri e Daniele Miceli

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

Braga-Panathinaikos, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari;

Maccabi Haifa-Young Boys, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Pietro Scognamiglio;

Su Mediaset Infinity, studio condotto da Benedetta Radaelli