Borussia-Real Madrid, Modric: "Non siamo i favoriti". L'ex Bale: "Vincono i Blancos" 

Grande attesa per la finale della Champions League 2023/24, che sarà trasmessa su Canale 5 sabato sera dalle 21

Ancora un match, e poi sarà tempo di 'Super-Champions'. Niente più gironi a quattro, otto match per ogni club e più spettacolo: dalla prossima stagione si volterà pagina in Europa, ma c'è ancora un ultimo match da godersi. E che match. A Wembley Borussia Dortmund e Real Madrid si sfideranno per decretare il club vincente della Champions League 23/24: riviamo la vigilia dell'attesissima sfida tra dichiarazioni dei protagonisti, curiosità e le parole dei grandi ex che hanno dato spettacolo in grandi notti come queste.

BRANDT: "GIOCHIAMO A WEMBLEY, GODIAMOCI IL MOMENTO"

Titolare certo nel Borussia Dortmund che affronterà sabato sera il Real Madrid a Wembley, Julian Brandt ha invitato i compagni a godersi la serata: "Non c'è niente di meglio, giocheremo in uno degli stadi più belli al mondo - l'uscita dell'ex Wolfsburg davanti le telecamere -. Non abbiamo vissuto nulla di simile fino ad ora, dovremo cercare di rendere il tutto il più possibile normale".

SCHLOTTERBECK: "SE FERMIAMO I LORO TRE BIG DAVANTI POSSIAMO VINCERE"

Schlotterbeck, colonna della difesa del Borussia Dortmund, si è presentato insieme a Terzic per proiettarsi verso la sfida con i Blancos: "Se fermiamo Bellingham, Rodrygo e Vini Juniors abbiamo buone possibilità di vincere - ha detto il centrale -. I nostri leader ci hanno spiegato che sarà tutto molto diverso da una gara in Bundesliga".

NACHO: "VISSUTO SETTIMANA INQUIETA, ABBIAMO FIDUCIA"

Nella consueta conferenza stampa della vigilia anche Nacho, esperto difensore in scadenza col Real Madrid, ha detto la sua in vista del Dortmund: "Non vediamo l'ora di giocare - le sue parole -. Stiamo vivendo un momento unico per il club, non è stata una settimana tranquilla vista la finale. Abbiamo davanti una partita molto speciale. Rispettiamo il Borussia ma abbiamo fiducia".

MODRIC: "TUTTI CI DANNO PER FAVORITI, MA NON LO SIAMO"

Insieme a Carlo Ancelotti, anche Luka Modric ha parlato alla stampa prima della finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid: "Per me vincere sei volte la Champions sarebbe qualcosa di inimmaginabile, davvero impressionante - le parole del croato -. Siamo felici di stare qui, e con

grande fiducia per giocare la partita più importante. Sembrava incredibile che potessimo arrivare a un momento come questo, ma ora ci siamo e dobbiamo sfruttarlo. Tutti ci danno per favoriti, però noi non la pensiamo così. Io dico 50% a testa, perchè il Borussia è forte ed è reduce da una grande stagione".

BORUSSIA DORTMUND, NON CONVOCATI BENSEBAINI E DURANVILLE

Il Borussia Dortmund si prepara a vivere una finale di Champions League che mancava da undici anni. Un appuntamento che la squadra giallonera è pronta ad affrontare con la squadra al completo a esclusione di Bensebaini e Duranville, bloccati da un infortunio e per questo non convocati da Terzic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI DORTMUND-REAL

Dubbio portiere per Ancelotti visto che Lunin non è al meglio causa influenza. Camavinga sostituirà l'infortunato Tchouameni. Out anche Alaba. Nessuna sorpresa per Terzic, che conferma l'undici della semifinale col Psg. Reus parte dalla panchina, out Bensebaini (clicca qui per il dettaglio)

ANCELOTTI: "BELLINGHAM NON SEMBRA AVERE 20 ANNI"

"È molto maturo, serio, non sembra un ventenne. Jude è più un fratello che un figlio. Tanta serietà, tantissima professionalità, poco ego". Alla vigilia della finale di Champions con il Dortmund, Carlo Ancelotti elogia il gioiellino del suo Real, Jude Bellingham. "In lui c’è davvero pochissimo ego - le parole del tecnico italiano in un'intervista a 'El Chiringuito de Jugones' - e questo è un aspetto molto importante di questa squadra". Parlando del futuro Ancelotti ha spiegato che la perdita di Kroos (il tedesco ha annunciato che si ritirerà dopo gli europei) condizionerà l'assetto della squadra costringendolo a giocare in modo diverso. Quanto al possibile arrivo di Mbappé ha preferito non sbilanciarsi: "Ci adatteremo ai giocatori che avremo, questo è sicuro".

REAL, L'EX BALE: "CHE BELLO SENZA PRESSIONI"

In tribuna per una volta da spettatore-tifoso. A Wembley domani per la finale di Champions League a sostenere il Real Madrid ci sarà anche Gareth Bale: il 34enne gallese, che con i blancos ha vinto tutto, comprese 5 Champions e che si è ritirato lo scorso anno, ha confermato alla stampa inglese che sarà della partita. "Sarà bello esserci senza tutta la pressione e le aspettative di quando giochi - ha detto l'ex calciatore -. È una cosa a cui non sono abituato. Mi godrò l'opportunità finalmente rilassato". Per Bale nessun dubbio e anche poca scaramanzia: la squadra di Ancelotti conquisterà la 15.a Champions della storia del Real: "Quel trofeo significa molto per il club e per i tifosi. È la competizione più ambita e l'obiettivo principale ogni anno. Il Real anche quando sembra meno in forma trova sempre il modo per tornare in corsa. È qualcosa di speciale ed è il motivo per cui le squadre hanno sempre paura di affrontare il Real Madrid".

DORTMUND-REAL SU MEDIASET IN CHIARO

Borussia Dortmund-Real Madrid sarà visibile in chiaro dalle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Ininfity, a seguire post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti, highlights e interviste. Pre-partita visibile in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity a partire dalle 20.

