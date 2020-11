Borussia Gladbach, Rose: "Inter squadra top, non ci snatureremo"

VERSO MOENCHENGLADBACH-INTER

Il suo sorprendente Borussia guida il gruppo B e con una vittoria contro l'Inter manderebbe a casa i nerazzurri e si qualificherebbe per gli ottavi. Il tecnico Marco Rose nutre grande rispetto per la squadra di Conte: "Dobbiamo giocare una buona gara, affrontiamo una squadra top come l'Inter e perciò per noi non potrebbe esserci una partita più complicata. Siamo però felici di affrontare avversari così forti, lo faremo con la nostra sicurezza".

La sua squadra è in grande forma e non cambierà quel modo di giocare che l'ha portata fino a qua. "Non ci snatureremo, queste partite ci rendono più forti. In campo abbiamo i nostri principi, domani vogliamo portarli in campo per fare una bella partita e fare altri punti - ha proseguito l'allenatore tedesco -. Lukaku? L'Inter basa il suo gioco su di lui, in area riesce a fare un grande lavoro, pulisce i palloni e trova facilmente la porta. Stiamo parlando di un grande calciatore".

Vedi anche Champions League Verso Gladbach-Inter, Conte: "Diamo il massimo per non avere rimpianti"