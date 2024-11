Serie A, Lazio-Bologna 3-0: biancocelesti perfetti, -1 dal Napoli

- La Lazio è la squadra che ha realizzato più gol con giocatori subentrati a gara in corso in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: nove.

- Mattia Zaccagni ha trovato il gol in tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta in carriera, la prima da gennaio 2024 (vs Empoili, Sassuolo e Milan in quel caso).

- La Lazio ha ottenuto sette successi di fila contando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2017 (nove in quel caso con Simone Inzaghi allenatore).

- La Lazio ha conquistato nove successi nelle prime 13 gare giocate in questo campionato eguagliando il proprio record di vittorie a questo punto di un torneo di massima serie (nove dopo 13 incontri nel 2017/18).

- La Lazio ha vinto due match di fila senza subire reti per la prima volta da aprile scorso (vs Genoa e Hellas Verona in quel caso).

- La Lazio ha ottenuto almeno 28 punti dopo le prime 13 gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2017/18 (29 in quel caso).

Il Bologna ha perso un match di Serie A per la prima volta dal 25 agosto scorso (sempre in trasferta e sempre con tre gol di scarto, vs Napoli in quel caso).

- Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori diversi della Lazio (13 come l’Inter) in questa stagione di Serie A.

- Samuel Gigot ha realizzato una rete in un match dei maggiori cinque tornei europei per la prima volta dal maggio scorso (vs Lorient, con il Marsiglia in quel caso).

- La Lazio è una delle due squadre, con la Fiorentina, che ha benificiato più volte di un’espulsione in questa Serie A (quattro per entrambe).

- 50ª presenza in tutte le competizioni per Remo Freuler con il Bologna.