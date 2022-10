Bayern, Nagelsemann: "L'Inter non è una sopresa"

PARLA NAGELSMANN

Il tecnico dei bavaresi alla vigilia della sfida ai nerazzurri: "Domani faremo turnover, ci dobbiamo anche concentrare sulla Bundesliga"

Con il primo posto del Girone C ormai al sicuro, il Bayern Monaco si prepara ad ospitare l'Inter per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League con un occhio di riguardo al campionato, dove la squadra di Nagelsmann insegue l'Union Berlino a una lunghezza di distanza: "Ognuno può giocare e si possono fare anche un po' di rotazioni, domani lo faremo a causa dei giocatori infortunati o che hanno problemi - ha detto il tecnico in conferenza stampa - L'obiettivo rimane vincere domani, però ci dobbiamo anche concentrare sulla Bundesliga, che è molto combattuta".

Nessun pericolo di sottovalutare la squadra di Inzaghi nonostante l'assenza di Lukaku comunque ("Non cambia niente"), perché Nagelsmann mette in guardia i suoi: "Per me l'Inter non è una sorpresa, devo essere sincero. La squadra nerazzurra è fortissima, così come il Barcellona, alla fine sono i dettagli che decidono. Noi siamo stati un po' fortunati col Barcellona, se avessero segnato prima loro ci avrebbero anche potuto battere. Però nella fase a gironi non ci sono tante partite. L'Inter è molto forte, ha giocatori fantastici, non sono sorpreso".

Poi l'elenco degli indisponibili per la sfida dell'Allianz Arena: "Sané non è ancora a disposizione, vediamo nel fine settimana. La stessa cosa per Lucas Hernandez, anche lui ha fatto il primo allenamento. Neanche De Ligt scenderà in campo domani, ha problemi al ginocchio e non sarà un'opzione per la partita di domani, ma forse per il weekend. Poi ci sono alcuni giocatori un po' stanchi che faremo entrare o uscire prima, non dico chi sono ma faremo un po' di rotazioni. Dipende anche da come arrivano alla gara di domani. Per quanto riguarda Muller, questa settimana si è allenato in modo leggero, vediamo se sarà a disposizione nel weekend ma penso più la settimana successiva. Lo stesso vale per Neuer, speriamo possa scendere in campo nel weekend, si è allenato abbastanza bene, ma penso che il Paese possa stare tranquillo".

Infine un commento su Simone Inzaghi, allenatore 'giovane' del nostro campionato pur avendo 11 anni più di Nagelsmann: "Anzitutto, sono contento per quello che ha ottenuto, sta facendo un grandissimo lavoro. Io non conosco bene la situazione italiana, se un allenatore come lui sia considerato giovane o meno. So che l'approccio in Italia è un po' diverso, contano su allenatori più esperti. Io sono contento per lui, ha una squadra fantastica e ha fatto vedere cose buonissime in entrambe le fasi, riuscendo a superare il girone che è un obiettivo raggiunto. Sono una squadra ostica, come abbiamo visto all'andata, soprattutto a centrocampo hanno buone idee ed è sempre difficile difendere contro di loro. È bello vederli giocare, perciò sono contento per lui".

