Barcellona-Napoli: salta i test Uefa, Arthur non può entrare al Camp Nou

IL CASO

Arthur respinto, non è potuto entrare al Camp Nou per assistere a Barcellona-Napoli. Il centrocampista brasiliano acquistato dalla Juventus ma che è ancora sotto contratto con i blaugrana, non è stato fatto entrare nell'impianto del Barça perché non si è sottoposto ai test anti-Covid dell'Uefa, ma solo a quelli fatti fare dal club spagnolo. Irremovibili i funzionari dell'ente calcistico europeo, quindi il futuro bianconero ha dovuto andarsene.

Un caso che non aiuterà i già difficili rapporti tra Arthur e il Barcellona: il giocatore da tempo è fuori dai piani di Setien, aveva deciso di restare in Brasile quando aveva capito che non avrebbe giocato la Champions League ma poi era rientrato in Spagna quando il club aveva paventato l'ipotesi di procedere a sanzioni. Avrebbe voluto assistere al match contro il Napoli anche come segno di distensione ma è rimasto fuori dal Camp Nou.