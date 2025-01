Barcellona, Flick: "L'Atalanta ha uno stile unico, Gasperini tiene palla e pressa"

"Le italiane si difendono bene e perciò è difficile giocarci contro, ma l'Atalanta ha uno stile unico: fa l'uno contro uno, tiene palla, pressa ed è veloce nelle ripartenze". Hans-Dieter Flick, allenatore del Barcellona, elogia l'avversario dell'ultima giornata della fase campionato di Champions League con i blaugrana già qualificati agli ottavi a differenza dei nerazzurri. "L'obiettivo di mercoledì sera è chiudere al secondo posto in classifica, anche se il campionato spagnolo per me resta la cosa più importante da vincere - sottolinea il tecnico tedesco dalla Ciutat Esportiva Joan Gamper - . Ho grande rispetto per Gasperini e per quello che ha fato l'Atalanta come società e come squadra in campo nazionale ed europeo".