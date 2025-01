L'infortunio di Lookman preoccupa Gasp, l'Atalanta valuta un colpo in attacco

Ademola Lookman spaventa Gasperini. Alla vigilia della decisiva partita con il Barcellona per l'accesso diretto agli ottavi Champions League, il nigeriano ha riportato un "trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale". Da valutate i tempi di recupero per il giocatore nigeriano. Si parla di un possibile stop di un mese. L'Atalanta non ha intenzione di muoversi sul mercato a meno che ci siano occasioni importanti nel reparto avanzato.