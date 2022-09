Barça, quanti infortuni in vista dell'Inter: si fermano Kounde, Depay, De Jong e Araujo

CHAMPIONS LEAGUE

Sicuri assenti i primi due, brutte notizie anche per il il difensore uruguaiano. Da verificare il centrocampista olandese

© Getty Images Il Barcellona sta pagando a duro prezzo gli impegni dei suoi calciatori in Nazionale. Dai ritiri di mezzo mondo stanno arrivando solo brutte notizie per Xavi, che rischia di perdere quattro calciatori in vista della sfida di Champions League contro l'Inter del 4 ottobre. Il più grave e sicuro assente è Jules Kounde: il difensore francese, infatti, si è infortunato in Nazionale nel corso del match vinto per 2-0 dai campioni del Mondo in carica contro l'Austria, dove ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Per lui almeno un mese di stop. Poche speranze anche per Memphis Depay, sostituito al 53' della sfida tra Polonia e Olanda. L'attaccante ha accusato noie muscolari e anche lui dovrebbe stare ai box un mesetto. Nello stesso match è uscito nell'intervallo per precauzione anche Frankie De Jong per un indurimento muscolare: il centrocampista ha lasciato il ritiro orange per far ritorno a Barcellona. E' durata, invece, solo un minuto la gara di Ronald Araujo contro l'Iran: il centrale uruguaiano, insieme a Kounde, si è sottoposto sabato mattina agli accertamenti del caso che hanno rilevato un problema al tendine adduttore lungo della coscia destra. Anche per lui è previsto uno stop di 4 settimane.

E' vero che Xavi ha una panchina lunghissima ma tutti questi infortunati rappresentano un problema in vista del fitto e serrato programma di 12 partite prima della Coppa del Mondo in Qatar. In particolar modo nel reparto difensivo, dove Kounde e Araujo sono due pedine fondamentali. I problemi dei due olandesi, invece, privano il tecnico catalano di importanti risorse dalla panchina: dopo la partenza di Aubameyang, Depay è l'unico vice-Lewandowski in rosa, mentre il duttile De Jong è una valida alternativa a Busquets. Non di dovrebbe mai gioire delle disgrazie altrui, ma sicuramente in casa Inter crescono le speranze di poter vincere un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions.

IL COMUNICATO DEL BARCELLONA SU KOUNDE E ARAUJO

"I test effettuati questa mattina sabato 24 settembre hanno confermato che il giocatore della prima squadra Jules Kounde ha riportato un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. È indisponibile e l'evoluzione dell'infortunio ne segnerà la disponibilità. I test effettuati questa mattina sabato 24 settembre hanno invece evidenziato che il giocatore della prima squadra Ronald Araujo ha frattura da avulsione del tendine adduttore lungo della coscia destra. È indisponibile e l'evoluzione dell'infortunio ne segnerà la disponibilità".

