Barcellona, svelate le condizioni di Messi per il rinnovo di contratto nel 2020

Sono passati ormai due anni dal mancato accordo per il rinnovo di contratto tra Lionel Messi e il Barcellona e ne è passato più di uno dal suo passaggio a parametro zero al Paris Saint Germain. La questione, però, sta tornando a far discutere in Spagna, dopo che il quotidiano El Mundo ha rivelato tutte le condizioni che il fuoriclasse argentino avrebbe imposto alla società blaugrana per la sigla del prolungamento: tra queste un maxi bonus alla firma da 10 milioni di euro, un palco riservato al Camp Nou per la sua famiglia e quella di Luis Suarez (che poi avrebbe lasciato il club a fine stagione), un volo privato per l'Argentina per tutta la famiglia per il periodo natalizio e molto altro.