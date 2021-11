Atletico: Griezmann ci sarà in Champions con il Milan

CHAMPIONS LEAGUE

Accolto l'appello dei Colchoneros: tolta una giornata per l'espulsione contro il Liverpool

La Commissione d'Appello della Uefa ha accolto il ricorso dell'Atletico Madrid contro le due giornate di squalifica inflitte ad Antoine Griezmann, espulso per una brutta entrata ai danni di Firmino nel match contro il Liverpool che si è giocato in Spagna, dimezzando la sanzione. Una brutta notizia per il Milan, visto che l'attaccante francese sarà regolarmente in campo nel match del Wanda Metropolitano del 24 novembre. Getty Images

Griezmann, che ha già saltato la prima giornata di stop sempre contro il Liverpool nel match perso dagli spagnoli ad Anfield, ci sarà dunque per l’importantissima sfida contro i rossoneri. Un recupero importante per Simeone, visto che il bomber transalpino è andato a segno all'andata a San Siro ed è uno dei più in forma dei suoi.