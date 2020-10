Atalanta, è ufficiale: la Champions League al Gewiss Stadium

Dopo l'ispezione da parte della commissione Uefa effettuata a settembre, nel pomeriggio sono arrivati il via libera definitivo e l'ufficialità: l'Atalanta potrà giocare le gare casalinghe di Champions League al Gewiss Stadium di Bergamo, senza più dover traslocare a San Siro come nella passata edizione. L'impianto farà il il suo storico debutto ufficiale in Champions il prossimo 27 ottobre in occasione del match contro l'Ajax.