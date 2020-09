Atalanta, la Uefa approva lo stadio: la Champions League si gioca a Bergamo

LA DECISIONE

L'Atalanta potrà giocare le partite interne di Champions League 2020/21 nella propria casa, il Gewiss Stadium di Bergamo. L'impianto nerazzurro è stato oggetto di una visita di due giorni da parte della commissione Uefa, che ha dato parere positivo. Saranno necessari ulteriori lavori di adeguamento che la società bergamasca porterà avanti nelle prossime settimane, ma dopo l'esordio nella competizione in esordio a San Siro, la Dea potrà giocare nella sua Bergamo. Il presidente Percassi: "Un sogno che si realizza".

“È a dir poco una grande soddisfazione - ha dichiarato il Presidente Antonio Percassi-, è un altro sogno che si realizza. Ci tenevamo tantissimo, il Gewiss Stadium, una volta eseguiti gli ulteriori lavori richiesti dalla UEFA, sarà a norma anche per giocare la Champions. Fantastico”.

“Dovremo accelerare per completare i lavori in atto - ha dichiarato Roberto Spagnolo, Direttore Operativo Atalanta B.C. e Coordinatore Unico dei Lavori per Atalanta Stadio - ed eseguire le implementazioni richieste dalla Uefa che riguardano le postazioni e gli impianti delle aree Media e l’integrazione delle Aree Hospitality per gli ospiti della UEFA”.