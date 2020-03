Atalanta, Ilicic: "Non voglio fermarmi. Diamo soddisfazioni a chi è a casa"

IL PROTAGONISTA

"E' vero quando dico che più sono vecchio e più miglioro, ora non voglio fermarmi. Mi dispiace si stia giocando senza pubblico, ma vogliamo dare tante soddisfazioni a chi è a casa". Così Iosip Ilicic, grande protagonista della vittoria dell'Atalanta a Valencia e del passaggio ai quarti di Champions. "Dopo l'andata avevo detto che l'Atalanta non è più una sorpresa, stiamo facendo grandi cose e vogliamo continuare".

"Il nostro obiettivo è far vedere che meritiamo di essere dove siamo - ha aggiunto l'attaccante sloveno - Non ci vogliamo fermare mai, vogliamo crescere e divertirci. Non è facile arrivare a questi livelli, ma è un percorso che dura da anni. Ora non pensiamo ai prossimi avversari". "Giocare in questa squadra è una gioia pazzesca", ha detto il Papu Gomez.