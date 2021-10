Atalanta, Gasperini: "Grande emozione ma vogliamo fare bella figura"

VERSO MAN UTD-ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi alla vigilia della sfida di Manchester: "Dovremo essere bravi sotto l'aspetto tecnico"

"Questo stadio è fantastico, ne abbiamo girati tanti negli ultimi anni ma Old Trafford è incredibile. C'è emozione ma dovremo trasformarla in energia positiva". Gian Piero Gasperini carica così la sua Atalanta alla vigilia della sfida di Champions League a Manchester contro lo United - Dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità e fare bella figura - ha proseguito - Di fronte avremo una grande squadra davanti a un grande pubblico. Sono occasioni che devi cercare di sfruttare facendo una grande prestazione".

Gasperini parla poi di Ilicic: "Quello di Empoli non lo vedevano da mesi, la prestazione di domenica è da 'vecchio' Ilicic con continuità, precisione e gol. Con lui in queste condizioni siamo più forti e abbiamo più possibilità in attacco, per noi è un punto di riferimento fondamentale - ha detto ancora a Sky Sport - Cosa temo di più dello United? Loro offensivamente sono in grado tutti di fare gol: hanno fisicità, tiro dalla distanza, gioco aereo. Domina la gara in tutte le partite, dovremo essere bravi a riuscire a giocare. L'aspetto tecnico sarà fondamentale".



In conferenza stampa Gasperini ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Non lo devo presentare io, è un giocatore straordinario, ha una capacità realizzativa importante. I numeri parlano da soli".