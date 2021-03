Atalanta, Gasperini: "Gli episodi hanno compromesso la qualificazione, potevamo fare meglio"

QUI ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi dopo il ko contro il Real nel ritorno degli ottavi: "Questa gara ha preso una strada sbagliata"

"Gli episodi sui due gol, ci metto anche il rigore, e ci metto anche il gol dell'andata, hanno compromesso questa qualificazione che già sarebbe stata difficilissima". Questa l'analisi del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta contro il Real Madrid e l'eliminazione agli ottavi di Champions. "Quando regali questi tipi di gol diventa ancora più difficile - ha proseguito - Peccato perché volevamo fare una partita migliore, c'erano tutte le condizioni. Sono convinto che questa gara ha preso una strada sbagliata, noi ci abbiamo messo del nostro".

"Queste sono esperienze sempre fantastiche per la squadra, per i giocatori, l'allenatore e la società. Vedi qual è il livello dei giocatori internazionali - ha proseguito Gasperini - Noi dobbiamo essere comunque soddisfatti, abbiamo eliminato l'Ajax e giocato in un girone difficile. Ci sono state queste due partite che lasciamo un po' l'amaro in bocca, secondo me c'erano le condizioni per fare un po' meglio. In entrambe le partite poteva andare diversamente".

Sulla scelta iniziale di lasciare Zapata in panchina: "Nelle ultime cinque gare Duvan ha sempre giocato degli spezzoni, ha avuto qualche problemino fisico, il piano di partita era quello di avere delle chance soprattutto nel secondo tempo e di avere magari anche i supplementari. Se avessi messo tutti in campo subito avrei avuto meno chance nel finale. Dobbiamo rimpiangere un po' i gol che abbiamo preso più che il resto. Questa sera il rammarico più grosso è sul piano tecnico, ma sono convinto che potevamo fare meglio. Adesso ci rimane il campionato fino a maggio, tutte le energie vanno lì. Da queste partite dobbiamo uscire con le energie nervose per metterle nel campionato, che è molto equilibrato e difficile".