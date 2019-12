Atalanta, Gasperini esulta: "Risultato grandioso, vittoria per tutta Bergamo"

QUI ATALANTA

Dopo lo straordinario passaggio dell'Atalanta agli ottavi di Champions, Gasperini si gode l'impresa. "Fino al terzo gol non ero ancora tranquillo, è stato un risultato grandioso. Questa vittoria è per tutta Bergamo, per tutta la città - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Sentivamo la possibilità di fare la storia: quanto ti capitano queste occasioni bisogna cercare di sfruttarle e ci siamo riusciti". "La squadra è cresciuta - ha aggiunto -. Rispetto all'esordio c'è tutto in più".

"Siamo contenti per tutta Bergamo, per tutta l'Atalanta e anche per tutto il calcio italiano - ha proseguito Gasp -. Abbiamo acquisito credibilità a livello internazionale, l'abbiamo fatto contro una squadra forte e devo dire che è stato un girone molto equilibrato". "È stata una super giornata, era un po' il destino che trionfassimo, dopo che all'andata sono loro ad averci soffiato il punto in casa all'andata - ha aggiunto -. Abbiamo comunque anche sofferto, non dimentichiamocelo". Un risultato ottenuto anche con qualche assenza importante. "Mancavano anche alcuni giocatori fondamentali come Ilicic e Zapata, ma il gruppo è affidabile in toto - ha spiegato Gasperini -. Tutti hanno dato il massimo".

"Nel primo tempo è stato difficile, combattuto. Abbiamo avuto delle ottime occasioni a inizio gara, qualcuna anche clamorosa - ha proseguito il tecnico analizzando la gara -. Poi hanno avuto anche loro ottime opportunità, loro hanno giocatori veloci, di qualità. Nella seconda frazione è stata combattuta, almeno fino al gol, poi è andata bene". Del resto a Bergamo c'era aria di impresa. "Al giro di boa ci credevamo perché c'era stato il pareggio - ha spiegato Gasp -.. Dopo il secondo pari a Zagabria ci abbiamo pensato". "Noi abbiamo pareggiato con il City, la squadra era cresciuta - ha aggiunto -. Quel segnale del 3-3 a Zagabria è stato un segnale del destino, come il gol al 95' all'andata. Lì era possibile e con due vittorie eravamo in Europa League. C'era l'opportunità di rimanere qui. Poi è stato molto importante il risultato del City".

PERCASSI JR.: "SERATA PIU' BELLA DELLA STORIA DEL CLUB"

"E' difficile crederci, c'erano poche possibilità. Invece ce l'abbiamo fatta con una grande prestazione. E' stato emozionante vedere l'Atalanta vincere su un campo così difficile". Così Luca Percassi, figlio del presidente dell'Atalanta Antonio, ha commentato la storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. "Sono contento per mio padre, cresciuto nel settore giovanile e grande tifoso dell'Atalanta: è un premio per tutto quello che ha fatto", ha aggiunto. "Questo è un gruppo affiatato, queste serate sono frutto del lavoro ma sempre con il solito approccio: siamo persone semplici e felicissimi del risultato. Stasera è la serata più importante della storia dell'Atalanta e da domani si torna a lavorare", ha concluso.