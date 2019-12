Atalanta, Papu Gomez: "Abbiamo fatto qualcosa che resterà nella storia"

"E' incredibile, non ci sono parole, abbiamo fatto qualcosa che resterà nella storia del calcio e di questa società". Il Papu Gomez è l'immagine della felicità dopo l'incredibile qualificazione dell'Atalanta agli ottavi di finale di Champions. "Siamo come l'Atalanta degli anni '90, "Occhi lucidi? Veniamo tutti dal basso, qui non ci sono campioni, è tutto lavoro e sacrificio. Sappiamo cosa abbiamo fatto e quanto abbiamo lottato per meritarci questo",