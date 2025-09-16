Atalanta, Juric: "Curioso, non spaventato. Lookman? Già parlato con chiarezza, siamo sereni"

In conferenza si è poi soffermato sulle caratteristiche del Psg: "Giochiamo contro una squadra fortissima, hanno qualche assenza come l’abbiamo anche noi, hanno anche cambi all’altezza, sarà una partita dura ma penso che siamo pronti ad affrontarla bene. Il nostro avversario ha davvero pochi punti deboli, però ci sono e cercheremo di sfruttarli. Chiaramente bisogna essere perfetti in fase difensiva, perché loro hanno qualità enormi: ci sono poche cose che li possono sorprendere, ma ci sono. Se si regge il loro urto offensivo e si elude il loro pressing, si aprono spazi: dobbiamo essere tecnicamente puliti e pronti. Tatticamente sarà una partita diversa da quelle finora, bisognerà avere misure differenti. In base a quello vedremo chi far giocare".