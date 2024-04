Arsenal-Bayern, fallo di mano in area ma niente rigore: "Errore da bambini"

CHAMPIONS LEAGUE

Incredibile quanto successo all'Emirates, Tuchel furioso per la spiegazione del direttore di gara: "Errore madornale"

Il grande spettacolo delle gare del martedì di Champions League ci ha riempito gli occhi, ma se a Madrid l'arbitro Letexier è stato quasi perfetto (il nostro Graziano Cesari gli ha dato 10 a Championsa Live, ndr) la gara dell'Emirates tra Arsenal e Bayern è stata macchiata da un episodio che ha dell'incredibile e che ha mandato su tutte le furie il tecnico dei tedeschi, Tuchel. Al 67' del match, con i bavaresi avanti 2-1, Gabriel Magalhaes raccoglie con le mani in area la palla rimessa in gioco dal suo portiere Raya dopo il fischio dell'arbitro svedese Nyberg, ma il direttore di gara, nonostante le proteste di Kane e di altri giocatori ospiti, non fischia il calcio di rigore e spiega di non averlo fatto perché si era trattato di un "errore da bambini".

Tuchel furioso - A fine gara Thomas Tuchel ha criticato duramente l'arbitro: "Ha commesso un errore madornale, era rigore per fallo di mano. So che si tratta di una situazione pazzesca, ma siamo arrabbiati per la spiegazione data dall'arbitro in campo. Ha detto ai miei giocatori che è stato un 'errore da bambini' (letteralmente kid's mistake, ndr) e che non può fischiare un rigore del genere ai quarti di finale in Champions League. È una spiegazione orribile! L’errore di un bambino, l’errore di un adulto, qualunque cosa – ci sentiamo arrabbiati perché è stata una decisione enorme contro di noi".

