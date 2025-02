Ancelotti risorge e spedisce Guardiola all'inferno: per Pep i numeri sono sempre più horror

La vittoria rocambolesca ai danni del Manchester City è stata una vera e propria boccata d'ossigeno per Carlo Ancelotti. Per la prima volta in stagione infatti, il Real Madrid è riuscito a imporsi (e a convincere) in un big-match spedendo all'inferno Pep Guardiola, di nuovo rimontato e ko in pieno recupero. Umiliati dal Barcellona in ben due occasioni in questa stagione tra campionato e Supercoppa (9-2 per i blaugrana il totale) e sconfitti meritatamente da Liverpool e Milan, i Blancos sono risorti sul palcoscenico più amato.