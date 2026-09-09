Allegri, la missione è possibile: il Napoli riparte dall'Arsenal

La missione, per quanto ardua, è possibile, non fosse altro che la spinta del Maradona, in notti come queste, si sente eccome e può spaventare chiunque, Arsenal compreso. La missione principale, però, è oggi fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte, Como e Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. E allora, in certo senso, l'Arsenal arriva nel momento giusto, perché dalle grandi partite si può ripartire e rilanciarsi.