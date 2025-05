Alcaraz: "In finale di Champions tiferò Psg, conosco Hakimi e Luis Enrique"

In vista della finale di Champions League in programma sabato a Monaco di Baviera, il Psg ha un tifoso in più in Carlos Alcaraz. Nonostante il tennista numero 2 al mondo sia tifoso del Real Madrid e in un certo senso debba ringraziare l'Inter per aver eliminato il Barcellona in semifinale, dopo la vittoria al primo turno del Roland Garros contro Giulio Zeppieri, conferma che farà il tifo per i parigini.