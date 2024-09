Aké fuori in barella con l'Olanda, a forte rischio per Manchester City-Inter

KO IN NAZIONALE

Problema muscolare alla gamba sinistra per il difensore durante il match contro la Germania

© Getty Images Tegola Nathan Aké per il Manchester City. Il difensore olandese ha riportato un problema muscolare alla gamba sinistra durante il match di Nations League contro la Germania. Uscito dal campo in barella con le mani sul viso, Aké dovrà ora sottoporsi agli accertamenti el caso per capire l'entità dell'infortunio, ma l'impressione è che sia a forte rischio per i prossimi impegni della squadra di Pep Guardiola, anche la sfida di Champions League contro l'Inter.

Vista l'entità del problema che l'ha costretto a lasciare il terreno di gioco con l'aiuto dei sanitari visibilmente dolorante, di sicuro Aké sabato pomeriggio non sarà in campo in Premier League contro il Brentford, ma sembra molto difficile che possa recuperare ed essere a disposizione per l'esordio casalingo di mercoledì del City in Champions contro la squadra di Simone Inzaghi.