Aguero scommette 10.000 dollari su Real Madrid-Manchester City e va subito in cassa

Sergio Aguero punta forte su Real Madrid-Manchester City e dopo appena 14' va subito in cassa. L'argentino ex Citizens, infatti, poche ore prima del match del Bernabeu valido per l'andata dei quarti di Champions League, aveva pubblicato una scommessa con tanto di spiegazione: "Una partita come quella di oggi merita diversi gol". Motivo per il quale la puntata, su quota 1,89 per un classico "over 2,75" (quindi dai 3 gol a salire), è stata di quelle pesanti: 10.000 dollari. E dopo meno di un quarto d'ora El Kun può far festa con la scommessa vincente da 18.900 dollari.