'Muro giallo' a Milanello: il Milan si allena coi cori dei tifosi del Dortmund

Un 'doppio' avversario attende il Milan mercoledì sera all'Iduna Park di Dortmund: non soltanto la squadra di Terzic ma anche il famoso e rumorosissimo 'Muro giallo', che sostiene a gran voce i gialloneri del Borussia in ogni partita casalinga. Ecco perché alla vigilia della seconda uscita in Champions League, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha pensato di replicare a Milanello l'atmosfera che li aspetta in Germania, facendo svolgere la rifinitura sotto le note dei cori dei tifosi tedeschi diffuse dagli altoparlanti. Questo in modo da abituare i giocatori all'impressionante accoglienza che troveranno in Germania facendo l'orecchio a quel 'rumore' ormai celebre in tutto il mondo.