Champions, Zoff: "Debacle italiane? Perché Var 'rallenta' Serie A"

"I motivi di questa debacle in Champions possono essere diversi, credo derivino da un campionato italiano esageratamente 'lavorato' dal Var. Sempre falli, interruzioni, cadute e questo presuppone ritmi molto più blandi. In ogni momento c'è una interruzione, c'è dunque bisogno di velocizzare tutto questo. Perché noi le qualità le abbiamo, Non sono negativo sulla potenzialità del calcio italiano ma siamo in una china dove conta più il Var che qualsiasi altra cosa". Così a LaPresse il campione del mondo, ex tecnico di lazio e Juve e della nazionale Italiana, sul flop delle squadre italiane in Champions. "Io dico di fare arbitrare gli arbitri. Non dico sul fuorigioco o sulla palla dentro o fuori, dove interviene la tecnologia, però per le altre cose è tutto esagaratamente fiscale. Puoi fischiare sempre o mai e le pene sono molto severe quando fischi molto - ha sottolineato l'ex ct -. E' un problema di sistema. La velocità del nostro gioco è inferiore perchè non siamo abituati, troppe da noi le interruzioni ripetute per ogni scontro non considerando che il calcio è uno sport di contatto. Ma da noi il contatto lo considerano irregolare". Zoff prova a dare un consiglio al calcio italiano per rialzarsi: "Bisogna velocizzare il tutto, quando uno va a terra si chiama la 'macchinetta' e lo porti fuori dal campo e gli dai tre minuti prima di rientrare. Vedrai che se uno non ha male veramente non sta a terra. Prima di fare un po' di scena uno così ci pensa. La simulazione? Io la ritengo contraria alle regole dello sport. Se uno è uno sportivo deve avere certe prerogative".