Champions: Turpin arbitra Napoli-Chelsea, Kovacs per Dortmund-Inter

26 Gen 2026 - 11:42
E' il francese Clement Turpin l'arbitro designato dall'Uefa per Napoli-Chelsea, valida per l'ultima partita della fase campionato della Champions League in programma, come tutti gli altri match, mercoledì alle 21. Assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, quarto ufficiale Ruddy Buquet: al var Jerome Brisard, avar Bastien Dechepy. Dortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs, assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto uomo Szabolcs Kovacs: al var l'olandese Rob Dieperink, avar il polacco Tomasz Kwiatkowski. L'arbitro di Monaco-Juventus è lo spagnolo José María Sánchez, assistenti Raul Cabanero e Inigo Prieto, quarto ufficiale Mateo Busquets Ferrer: vbar Cesar Soto Grado, avar il portoghese Andrè Narciso. Union SG-Atalanta sarà diretta dall'inglese Michael Oliver, assistenti Stuart Burt e Ian Hussin, quarto uomo Andrew Madley: var Stuart Attwell, avar Darren England.

