Champions, Luis Enrique: "Bayern forte ma non c'è una squadra migliore di noi del Psg"

"Per quanto riguarda la regolarità, il Bayern è forse un po' più avanti di noi perché ha perso solo due partite. Ma per quanto riguarda quello che abbiamo dimostrato, non c'è squadra migliore di noi". L'allenatore del Psg, Luis Enrique, non si nasconde in vista della sfida di domani sera al Parco dei Principi contro il Bayern di Monaco per la semifinale di Champions League. "Non importa quali giocatori giocheranno domani, farò sempre la stessa cosa: saranno i migliori a vincere la partita - aggiunge in merito alla formazione - Li sceglierò a caso, lo farò così (imita una roulette). Sono tutti pronti, sono molto felice. Non importa quali giocatori giocheranno domani, farò quello che faccio sempre: saranno i migliori a vincere la partita". "Del Bayern mi piacciono tutti i giocatori, non solo Olise - conclude il tecnico spagnolo - Vincent Kompany è un allenatore di altissimo livello, e lo ha dimostrato in Inghilterra. Quando ha firmato per il Bayern, abbiamo capito fin dall'inizio che tipo di squadra era. Il Bayern è una delle squadre che mi piace di più perché gioca sempre un calcio offensivo. In generale, mi piacciono tutti gli allenatori, ma soprattutto quelli che scommettono sull'attacco, e lui è uno di loro".