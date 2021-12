Champions: lo Zenit frena il Chelsea, i Blues secondi nel girone della Juve

CHAMPIONS LEAGUE

Gli inglesi riacciuffati sul 3-3 in pieno recupero dai russi

Incredibile beffa finale per il Chelsea che viene rimontato sul 3-3 allo scadere dallo Zenit San Pietroburgo e perde così la vetta del gruppo H nell’ultima partita dei gironi di Champions. I campioni d’Europa scivolano infatti a 13 punti alle spalle della Juventus, che invece chiude prima a 15 grazie al successo sul Malmoe. Alle reti di Werner (doppietta) e Lukaku per gli uomini di Tuchel, rispondono Claudinho, Azmoun e Ozdoev.

ZENIT-CHELSEA 3-3

Arriva all’ultimo respiro il 3-3 dello Zenit San Pietroburgo contro il Chelsea che condanna i Blues al secondo posto nel girone della Juve, a 13 punti contro i 15 dei bianconeri. Pronti via e il Chelsea va in vantaggio dopo appena 83 secondi con Werner su azione da calcio d’angolo. Sembra tutto in discesa per i campioni d’Europa in carica, ma lo Zenit reagisce e approfitta delle amnesie difensive del Chelsea per ribaltare a sorpresa il risultato in soli tre minuti: prima Claudinho al 38’ e poi Azmoun al 41’ siglano l’uno-due che stordisce i Blues, con Kepa chiamato al miracolo per evitare il tris allo scadere di tempo. Nella ripresa la musica cambia e il Chelsea rincorre il pareggio gettandosi in avanti con tutti gli uomini a disposizione, lo Zenit dal canto suo continua a rendersi pericoloso con le veloci ripartenze di Wendel e Malcolm. E’ Lukaku a ristabilire la parità con un facile gol a porta vuota su assist di Werner al 62’, poi Kepa salva ancora sugli attacchi dei russi e il match si fa sempre più equilibrato. Ci vuole quindi un lampo del solito Werner, di pochissimo in gioco (confermato dal Var) per riportare avanti gli uomini di Tuchel all'85'. Sembra fatta per il Chelsea, ma la partita è un continuo ribaltamento e allora al 94’ Ozdoev firma l’incredibile 3-3.