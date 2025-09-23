Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Champions League: Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi

23 Set 2025 - 12:56
La partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre allo stadio Diego Armando Maradona, sarà vietata ai tifosi tedeschi. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio. Il provvedimento è stato adottato "su parere della Questura di Napoli e secondo quanto disposto in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 20 settembre scorso, in considerazione dei profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento per la rivalità tra le opposte tifoserie, già sfociata in gravi incidenti in occasione dell'incontro del 14 marzo 2023 disputato presso questo capoluogo", sottolinea una nota della Prefettura di Napoli. 

