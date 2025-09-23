Bologna, Immobile migliora. Casale out contro l'Aston Villa

In casa Bologna arrivano notizie più e meno buone dall'infermeria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile ha smesso con le terapie ed è tornato ad allenarsi. L'attaccante, reduce dalla lesione al retto femorale, non è ancora in gruppo ma a parte: la speranza è che durante la sosta nazionali a ottobre possano arrivare altri importanti progressi nel suo recupero. Per quanto riguarda il debutto in Europa League, invece, Italiano dovrà fare a meno di Nicolò Casale: il difensore non è ancora al meglio dopo il problema alla coscia destra rimediato ad agosto e non potrà essere convocato per la trasferta contro l'Aston Villa.