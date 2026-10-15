Champions League, il Bodo/Glimt è imbattibile in casa: il Dortmund l'ultima vittima

Il Bodo/Glimt è la kryptonite delle big europee. O meglio, lo è il suo stadio, l'Aspmyra Stadion, un vero e proprio fortino in cui i grandi club continuano a cadere. Dal 2020 a oggi, infatti, nelle 48 gare europee disputate in casa, i norvegesi hanno collezionato ben 37 vittorie, 2 pareggi e appena 9 sconfitte. L'ultimo nome che si aggiunge alla lista delle squadre sconfitte è quello del Borussia Dortmund, che nella serata di Champions League di ieri, è stato piegato dal sinistro di Sjøvold.