"Ha distrutto le speranze del City": l’Equipe stronca Donnarumma con un 2 in pagella

Il match doveva servire a zittire i detrattori che ne hanno sempre criticato il gioco con i piedi e le uscite. Invece, la prestazione di Gigio è stata giudicata insicura su tutti i fronti: incerto sul gol di Doué, impreciso nei rinvii e salvato anche dal palo. Nemmeno il rigore parato a Torres nel finale ha cambiato il giudizio dei francesi, che continuano a vederlo come un portiere emotivo e poco solido.