Il Torino ricorda Gigi Meroni a 59 anni dalla scomparsa

Il Torino e la città hanno omaggiato Gigi Meroni a 59 anni dalla scomparsa. In corso Re Umberto 46, nel luogo della tragedia del 15 ottobre 1967, si sono ritrovati ex calciatori, istituzioni e semplici tifosi per ricordare la Farfalla Granata. La benedizione del ceppo commemorativo è stata impartita da don Gian Luca Carrega alla presenza degli assessori Mimmo Carretta e Chiara Foglietta, delle "bandiere granata" Renato Zaccarelli, Giuseppe Pallavicini e Claudio Sala, del direttore operativo del club Alberto Barile.