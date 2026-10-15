Columbus day, Roberto Baggio premiato dall'Ussi a New York

In occasione del Columbus Day, l'Ussi ha reso omaggio a Roberto Baggio, campione amatissimo anche negli Stati Uniti, con una medaglia celebrativa consegnata dal socio Pino Guglielmo, per lunghi anni a Rai America e oggi in forza alla redazione regionale della Rai in Calabria. Guglielmo ha inoltre consegnato il gagliardetto ufficiale dell'Ussi, nel ricordo degli 80 anni dalla fondazione dell'organizzazione. Anche quest'anno il Columbus day ha riunito la comunità italiana lungo le strade di New York, in una celebrazione dell'identità e della cultura italiana. Erano presenti, tra gli altri, l'attore napoletano Patrizio Rispo, protagonista della soap 'Un posto al sole', seguita anche dagli italiani all'estero e da chi desidera mantenere vivo il rapporto con la lingua italiana; Eugenio Blasio, presidente di Napoletani per il Mondo; Tony Di Piazza, presidente dell'Associazione Culturale Italiana di New York, e Joe Anastasi, responsabile delle pubbliche relazioni dell'associazione.