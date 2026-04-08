Champions League, le formazioni ufficiali di Barça-Atletico: ok Lewa, dentro Lookman
Robert Lewandowski © Getty Images
Tutto pronto per Barcellona-Atletico Madrid al Camp Nou. L'andata dei quarti di finale di Champions League con derby spagnolo, rematch dell'incontro della Liga in diretta su Mediaset nei giorni scorsi, promette spettacolo. Flick si affida nuovamente all'esperienza di Lewandowski, autore del gol decisivo in campionato. Dall'altra parte, Simeone punta su Lookman.
Le formazioni ufficiali di Barcellona-Atletico Madrid
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick. A disposizione: Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Gavi, Ferran Torres, Fermin Lopez, Casadò, Bardghji, Cortes, Xavi Espart, Marques.
Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G.Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. D.Simeone. A disposizione: Esquivel, De Luis, Mendoza, Sorloth, Alex Baena, Almada, Lenglet, Pubill, Vargas, Gonzalez, Julio Diaz.