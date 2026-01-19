Champions League: arbitri olandesi per Juve e Atalanta

Sarà l'olandese Serdar Gözübüyük ad arbitrare Juventus-Benfica, valida per la settima giornata del girone unico di Champions League, in programma mercoledì alle 21 allo Stadium. Assistenti i connazionali Patrick Inia e Rogier Honig. Al Var il belga Bram Van Driessche, Avar l'olandese Dennis Higler. Quarto uomo Jeroen Manschot. L'olandese Danny Makkelie dirigerà l'Atalanta nella sfida contro l'Athletic Bilbao, sempre mercoledì alle 21. Assistenti i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, al Var l'inglese Michael Salisbury, Avar lo scozzese Andrew Dallas. Quarto uomo l'olandese Allard Lindhout.