Champions, il presidente del Psg al-Khelaifi: "Non abbiamo ancora finito"

"Manca ancora una partita... non abbiamo finito". Così il presidente del Psg Nasser al-Khelaifi a CBS Sports in vista della finale di Champions League contro l'Inter. "Crediamo nel nostro allenatore e crediamo nei nostri giocatori: nei nostri talenti, giovani e affamati", ha aggiunto. "Combattono per la squadra, muoiono per la maglia, questa è la cosa più importante, per la città, per il club", ha concluso. "Ho detto fin dal primo giorno che il nostro obiettivo era lavorare sodo per essere in grado di fare la storia, e questo rimane il nostro obiettivo", ha detto il tecnico Luis Enrique. "Essere i primi a vincere il trofeo tanto atteso. Questo è un progetto che si è evoluto dallo scorso anno e mi sento molto a mio agio qui come allenatore perché ho la libertà e il supporto del presidente per costruire ciò che vogliamo, adattandomi al mercato per mettere insieme una squadra che migliora ogni giorno", ha concluso.