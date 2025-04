Champions femminile, da prossima stagione concerti prima della finale

Dalla prossima stagione, le finali di Champions League femminile saranno precedute da un concerto di una star internazionale, a seguito della rinnovata partnership quinquennale della Uefa con la Pepsi. Uno megashow è previsto anche per l'Europeo 2029. Lo ha annunciato oggi l'organismo calcistico continentale. La finale della Champions League maschile ha ospitato concerti da quando Alicia Keys si è esibita prima dell'atto finale finale del 2016 a San Siro a Milano. E Dua Lipa si è esibita nel 2018 a Kiev. "Oltre alle finali, Pepsi porterà intrattenimento coinvolgente a ogni turno a eliminazione diretta della Uefa Women's Champions League dai quarti di finale in poi", ha affermato la Uefa in una dichiarazione. La Women's Champions League verrà rinnovata la prossima stagione, per utilizzare lo stesso formato di campionato della competizione maschile che ha debuttato questa stagione, portando alla finale allo stadio nazionale norvegese di Oslo. PepsiCo ha sponsorizzato lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl per un decennio fino alla partita di febbraio 2022, dove si sono esibiti Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar, Eminem e 50 Cent. La Uefa ha inoltre sottolineato che il gigante delle bevande è il primo sponsor di alto livello a rinnovare per il periodo 2025-30 in un accordo che promuoverà anche i marchi Lay's e Gatorade. PepsiCo sponsorizza la Champions League maschile dal 2015. "L'accordo vedrà anche PepsiCo sponsorizzare i campionati europei Uefa femminili under 19 e under 17 e l'Uefa Women's Futsal Euro, nonché il programma Together #WePlayStrong della Uefa, che mira a incoraggiare più ragazze e donne a giocare a calcio", ha affermato l'organismo calcistico europeo. Fino al 2018, la finale della Champions League femminile si è tenuta nella stessa città della finale maschile come evento di apertura. A partire dal 2019, la competizione femminile ha avuto per la finale una propria sede