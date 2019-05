Champions e retrocessione: è il giorno dei verdetti

26/05/2019

A novanta minuti o giù di lì dalla fine di una lunga stagione il centro del mondo è San Siro. Lo storico, imponente, in via di demolizione stadio di San Siro. A pensarci in questo modo sembra un segno del destino: il Meazza che, all'ultima recita - questo, almeno, sarebbe il progetto dei due club milanesi -, si regala un'uscita di scena emozionante e insieme tremenda. La Champions da una parte, quella dell'Inter, ma anche del Milan, dell'Atalanta e della Roma; la retrocessione dall'altra, con l'Empoli ospite d'onore e per nulla rassegnato costretto a far punti per non dover tenere un orecchio attento alle frequenze provenienti da Firenze. Comunque vada sarà un'ultima di campionato bellissima. Emozionante e bellissima.

Ma partiamo dalla Champions. La classifica dice che Atalanta e Inter, in quest'ordine anche se a pari punti, hanno, a quota 66, una lunghezza di vantaggio sul Milan (65) e tre sulla Roma (63). Il che, molto banalmente, significa che sono padrone del loro destino - se vincono entrambe saranno loro ad andare in Champions - ma anche che non possono permettersi passi falsi perché, almeno matematicamente, possono essere agganciate anche dai giallorossi e finire relegate in Europa League. La Roma è evidentemente l'ultima della fila e degli 81 risultati possibili ne ha uno soltanto che la spedirebbe tra la prime quattro: deve battere il Parma e sperare che Atalanta, Inter e Milan perdano. Aggancerebbe Gasperini e Spalletti a 66 punti e farebbe fuori l'Inter per la classifica avusa (4 punti i giallorossi, 3 i milanesi).



Per le altre il discorso - dato l'ampio numero di combinazioni - è più complicato ma si può sintetizzare così:



ATALANTA IN CHAMPIONS

Battendo il Sassuolo;

Pareggiando col Sassuolo se il Milan non batte la SPAL.



INTER IN CHAMPIONS

Battendo l'Empoli;

Pareggiando con l'Empoli se il Milan non batte la SPAL.

Perdendo con l'Empoli ma senza vittorie di Milan e Roma.



MILAN IN CHAMPIONS

Battendo la SPAL se l'Inter non batte l'Empoli;

Battendo la SPAL se l'Atalanta non batte il Sassuolo.

Pareggiando con la SPAL con Inter e Atalanta battute e Roma vittoriosa col Parma, per la classifica avulsa.





LA CLASSIFICA AVULSA

In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre si fa ricorso alla classifica negli scontri diretti tra le squadre impegnate, salvo poi passare alla differenza reti nelle sfide in caso di ulteriore parità e poi alla differenza reti in generale.



Con Atalanta e Milan a pari punti in Champions va il Milan.

Con Inter e Milan a pari punti, in Champions va l'Inter.

Con Atalanta, Inter e Milan a pari punti, in Champions vanno Atalanta e Inter.

Con Atalanta, Inter e Roma a pari punti, in Champions vanno Atalanta e Roma (rispettivamente 6 punti contro i 4 della Roma e i 3 dell'Inter).

Con Atalanta, Inter, Milan e Roma a pari punti, in Champions vanno Inter e Milan.