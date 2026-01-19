Champions, clima teso nel Real. Arbeloa denuncia: "Campagna contro di noi"

Il Real Madrid naviga in acque tempestose, tra prestazioni deludenti e contestazioni dei tifosi, e il nuovo allenatore, Alvaro Arbeloa, si è esposto per denunciare una presunta "campagna volta a indebolire" la squadra. "Come prodotto della cantera, come giocatore e soprattutto come allenatore, ho un enorme rispetto per i tifosi e per il loro diritto a esprimersi - ha detto alla vigilia della partita di Champions League contro il Monaco - ma so che ci sono campagne volte a indebolire il Real Madrid e so chi le organizza. Non mi avranno", ha aggiunto Arbeloa, senza entrare nei dettagli dell'accusa.