Champions: 6-1 non basta a Real, Bellingham si 'vendica' dei fischi dei tifosi

21 Gen 2026 - 11:34

Un 6-1 al Monaco al Bernabeu, il secondo posto nella classifica Champions, la Liga di fatto riaperta dal -1 in classifica sulla capolista Barcellona: la stagione del Real Madrid si sta rimettendo in carregiata, dopo l'esonero di Xabi Alonso, ma non basta a rasserenare il clima tra la squadra e i tifosi, che spesso nelle ultime uscite hanno fischiato i loro beniamini. Lo testimonia l'esultanza polemica di Jude Bellingham, quando ieri ha segnato il sesto gol al Monaco. Il centrocampista inglese e' finito nel mirino dei social che lo accusano di amare troppo la vita notturna di Madrid, a discapito del rendimento in campo. Cosi', dopo aver siglato il 6-1, Bellingham ha portato il pollice alla bocca, alzato il mignolo e ha buttato all'indietro la testa, come a mimare la bevuta di uno shot, ripetendo piu' volte il gesto per poi riderne con i compagni. "La mia esultanza? Molte persone dicono molte cose, e io che so come stanno le cose mi sono vendicato dei tifosi...".

