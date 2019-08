Non solo mercato in casa Samp, tiene banco è anche la situazione legata alla cessione del club. Si è parlato in questi giorni di un ultimatum concesso dal gruppo Vialli datato 12 agosto, ma Ferrero se ne dice all'oscuro sulle pagine de Il Secolo XIX: "Embé?! Senza moneta non si fa niente, io di questo ultimatum ho letto su internet come voi e non ne so niente, so solo quello che ho già detto e cioè che gli affari si fanno pagando i prezzi altrimenti è inutile discutere, semmai sono io che ho dato ultimatum…".