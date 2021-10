Cellino: "Inter indebitata e non ha pagato gli stipendi, scudetto immeritato"

Quando parla difficilmente passa inosservato e anche in questa occasione Massimo Cellino, presidente del Brescia, non ha usato giri di parole. "Lo scudetto dell'Inter della scorsa stagione non è meritato - ha tuonato il patron delle Rondinelle -. Loro e la Juventus erano già fortemente indebitate prima della pandemia. Lo meritava il Milan che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. Invece all'Inter non hanno pagato gli stipendi...".