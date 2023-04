Cassano risponde a Mourinho: "Livaja? Non le ho prese da nessuno. Altra figura di m..."

LITE A DISTANZA

Fantantonio sbotta: "Quello che ha fatto la spia è un coniglietto che racconta cagate"

© Da video Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica a distanza tra Antonio Cassano e José Mourinho. Fantantonio ha risposto per le rime allo Special One che, dopo la vittoria con il Torino, aveva ricordato una furibonda lite tra l'ex calciatore e Marko Livaja ai tempi dell'Inter. “Cari followers. Visto che domani sera sarò alla Bobo Tv, dirò tutto lì - esordisce su Instagram Cassano -. Ma voglio anticipare una cosa su Mourinho e le parole su Livaja. Nella mia vita non è mai stato duro niente, solo dagli 0 ai 18 anni. Ma ho il risveglio furbo. Ho litigato con Livaja, ci siamo detti di tutto e di più ma dopo due giorni amici come prima. Mia madre mi ha insegnato a non aver paura di niente e di nessuno. Ho discusso con 30.000 persone. Qualcuno ti ha fatto da spia, dì alla spia che venti persone si sono messe in mezzo e non c’è stato nessuno scontro fisico. Non ho preso niente. Dì a quel coniglietto che ti racconta cagate, che è appunto una cagata. E questa è un’altra figura di merda oltre al modo in cui fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, mai, forse sono state fortunato, ma non ho mai avuto paura di niente e di nessuno. E alla Bobo TV diremo altre robe".

A innescare la polemica erano state queste parole di Cassano, che recentemente non aveva usato parole tenere per descrivere il tecnico della Roma: "Oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la Sanmartinese è uguale. Non gli frega un cazzo del calcio".

CASSANO, LIVAJA E IL PRECEDENTE DEL 2012/13

Per capire a cosa si riferisce Mourinho bisogna fare un viaggio indietro nel tempo di dieci anni. Stagione 2012/13, Cassano e Livaja giocano nell'Inter allenata da Stramaccioni. Tra i due ci sarebbe stato un diverbio in allenamento a causa di un atteggiamento un po' troppo irriverente tenuto dal barese nei confronti del croato (che oggi gioca nell'Hajduk Spalato), di undici anni più giovane. In questo litigio, a sentire Mourinho (che ai tempi allenava il Real Madrid ma era rimasto in contatto con diversi giocatori nerazzurri del Triplete, motivo per il quale probabilmente il portoghese è venuto a conoscenza del fatto), sarebbe stato quindi Cassano ad avere la peggio.

