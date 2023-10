Caso scommesse, Zalewski all'attacco: "Estraneo ai fatti, ora querelo"

CASO SCOMMESSE

L'esterno della Roma, citato tra i giocatori coinvolti nelle scommesse illegali, esclude ogni coinvolgimento

Nicola Zalewski si dichiara "del tutto estraneo" al caso scommesse e, dopo essere stato citato tra i possibili calciatori coinvolti nelle puntate su siti illegali, è pronto a dare battaglia per vie legali. A confermarlo è stata la difesa del giocatore della Roma composta dai legali Paolo Rodella e Federico Olivo: "Zalewski esclude qualsivoglia, seppur minimo, coinvolgimento. Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e reputazione".

COMUNICATO ROMA: "TOTALE FIDUCIA IN ZALEWSKI ED EL SHAARAWY"

In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell’inchiesta relativa al calcio scommesse, l’AS Roma esprime pieno sostegno nei confronti di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l’immagine. Il Club ha totale fiducia in Nicola e in Stephan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda.

