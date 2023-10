Caso scommesse LIVE, Corona: “I genitori di Zaniolo hanno pagato 120mila euro”. Nuovo psicologo al Newcastle

caso scommesse

L'ex paparazzo ha pubblicato un video contro l'ex Roma, il club inglese annuncia l'arrivo del dottor Ian Mitchell

Trema il calcio italiano, con il caso scommesse destinato ad allargarsi e a coinvolgere altri giocatori e altre società, dopo il coinvolgimento di Fagioli, Tonali e Zaniolo nell'inchiesta che la Procura di Torino sta svolgendo su piattaforme di scommesse illegali. Dal telefono dello juventino sono spuntate conversazioni con altri colleghi. Fabrizio Corona ha fatto il nome di un quarto giocatore, Zalewski della Roma, e poi in esclusiva a Striscia anche quelli di El Shaarawy, Casale e Gatti. Tutte le notizie di oggi LIVE.

CORONA: "I GENITORI DI ZANIOLO HANNO PAGATO 120MILA EURO" - Secondo la fonte di Fabrizio Corona, Zaniolo, di fronte ai debiti legati al gioco d’azzardo, avrebbe ricevuto aiuti dai genitori. La madre avrebbe contribuito con 40mila euro, e ci sarebbero stati trasferimenti di denaro dal padre a Milano, ammontanti a 80mila euro, di cui non si conosce il destinatario: “Lo hanno aiutato e si sono fatti intestare l’appartamento a Spezia. La mamma di Zaniolo gli ha dato 40mila euro. La mamma sapeva che il figlio giocava. Io so che ci sono state altre operazioni in cui il padre ha mandato i soldi a Milano, 80mila che il figlio doveva non so a chi”, le parole dell'ex re dei paparazzi. Nonostante queste rivelazioni, come scrive Il Messaggero, attualmente non sembrano emergere aspetti penalmente rilevanti o che possano coinvolgere la giustizia sportiva.

TONALI, AL NEWCASTLE ARRIVA UN NUOVO CAPO PSICOLOGO - Il Newcastle ha comunicato su Twitter, l'arrivo del dottor Ian Mitchell, che ricoprirà il ruolo di capo psicologo all'interno della società. Scelta presa dal club inglese in seguito alla vicenda scommesse che sta coinvolgendo il centrocampista Sandro Tonali.

NICOLATO: "DOBBIAMO SENTIRCI TUTTI COLPEVOLI" - "Dobbiamo tutti sentirci colpevoli, dal calcio alla scuola passando per la famiglia, se ragazzi di 20 anni prendono strade sbagliate". A parlare è l'ex commissario tecnico dell'Under 21 Paolo Nicolato che si è espresso in merito al caso scommesse in un'intervista rilasciata al "Corriere dello Sport". L'ex tecnico azzurro si è espresso in merito a quanto accaduto ad alcuni dei suoi ex giocatori, passati per le nazionali giovanili. "Fa male, sono ragazzi a cui voglio bene e che mi hanno dato sempre tanto anche dal punto di vista umano. Oggi va di moda dare sentenze, io spero solo che siano coinvolte meno persone possibile. Dobbiamo farci qualche domanda, interrogando anche quelli della mia generazione. Io vedo attorno a questi ragazzi una grande crisi delle agenzie educative che invece dovrebbero aiutarli. Che insegnamenti diamo? Come spieghiamo il valore del denaro? - ha sottolineato Nicolato -. "Non è una generazione bruciata. Io vedo più difficoltà nella generazione dei genitori di questi ragazzi. Sono ragazzi soli, che lasciano casa quando sono molto piccoli vivendo un percorso complicato. Non li voglio giustificare, chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma oggi sarebbe troppo semplice puntare il dito solo sugli indagati. Siamo abituati a cercare colpevoli, io preferirei che si cerchi invece la soluzione a un tema generazionale".

LEGALI FAGIOLI: "NICOLO' PATRIMONIO CHE IL CALCIO SAPRÀ RECUPERARE" - "- "Nicolo' è un patrimonio del calcio italiano che, siamo certi, il calcio italiano sapra' recuperare e mettere al centro del suo progetto. È già al lavoro, si allena, continuera' ad allenarsi con determinazione e non vede l'ora di tornare in campo". Cosi' in una nota i legali di Nicolo Fagioli, Luca Ferrari e Armando Simbari, hanno commentato l'accordo raggiunto tra la Procura Federale e il centrocampista della Juventus che ha patteggiato una squalifica di 12 mesi, di cui 5 commutati in prescrizioni alternative. Gli avvocati hanno spiegato come il calciatore bianconero potrebbe diventare "un esempio per i più giovani": "Con l'accordo raggiunto, si chiude la partita della collaborazione attiva con la Procura Figc e ne inizia un'altra, ancora piu' importante per Nicolo', che lo portera' al completo recupero psicofisico e gli consentira' di tornare in campo per confermare il suo immenso talento. Nei prossimi mesi, Nicolo' non solo portera' avanti il piano terapeutico gia' avviato con il dott. Jarre a cui responsabilmente si e' affidato, ma avra' l'occasione di diventare un punto di riferimento per i tanti giovani che guardano a lui e ai grandi campioni dello sport come esempio da seguire, grazie agli incontri con i centri federali e enti di recupero dalla dipendenza da gioco che verranno definiti di comune accordo e in piena collaborazione con la Figc".

CORONA RITRATTA: "NESSUNO ACCUSA AZMOUN. NOI STIAMO PARLANDO DI LUDOPATIA" - Dopo le rivelazioni dei giorni scorsi, Fabrizio Corona è tornato al centro dell'attenzione per le accuse rivolte al romanista Sardar Azmoun. Il calciatore romano era tirato in ballo per un video nel quale in tribuna guarda il proprio telefonino, tuttavia l'ex agente fotografico ha smentito qualsiasi accusa nei suoi confronti attraverso un post sulla pagina Instagram di Dillingernews.it. "Nessuno ha accusato Azmoun di essere uno che scommette. Anche se spesso i cavalli e le scommesse vanno di pari passo. Noi stiamo parlando di ludopatia. Questo giocatore è stato pagato 12,5 milioni di euro dalla Roma, non gioca e siede in tribuna. Ma fa impressione il fatto che, invece di guardare la sua squadra impegnata sul campo, guarda... Le corse di cavalli. E come lui decine di altri giovani milionari del pallone, rapiti dallo schermo di uno smartphone: cavalli, black jack, poker. Tutto lecito dal punto di vista penale? In alcuni casi sì, in altri ni in altri ancora no. Ma dal punto di vista morale? Attenti la ludopatia è un problema serio".

CASO SCOMMESSE, ABODI: "DIMISSIONI GRAVINA? PER DISTRARRE" "Dimissioni Gravina? Richiesta per distrarre, la Federazione fa corsi di formazione, poi ci sono le responsabilità delle Leghe che non fanno tutto quello che devono fare, ci sono responsabilità dei club e dei singoli calciatori". Così il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi intervenuto a Radio24, sempre a proposito del caso scommesse che sta coinvolgendo diversi calciatori di Serie A e della Nazionale. "Prima di arrivare alle responsabilità della Figc, dobbiamo analizzare le responsabilità di calciatori, club e Lega", aggiunge.