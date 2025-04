Caso scommesse, l'avvocato Cascella esclude eventuali squalifiche: "Non ci sono violazioni del codice sportivo"

"È necessario ricordare come in ambito sportivo non tutte le scommesse siano vietate. Un calciatore può scommettere, ma non su eventi calcistici - spiega l'avvocato -. Per l'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva un tesserato non può scommettere su eventi organizzati da UEFA, FIFA e FIGC, ma, sulla base di quanto emerso sinora, mi sentirei di escludere la violazione dello stesso. Ove emergesse un coinvolgimento di tesserati in scommesse sul calcio, la situazione cambierebbe radicalmente".